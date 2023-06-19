Зеленський обговорив з фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти росії, передає УНН.
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«Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня, обговорили з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії», - повідомив Зеленський.
Він також зазначив, що Україна цього тижня очікує оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.
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Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Україна зосередиться на трьох основних аспектах, зокрема, на залученні приватних інвестицій.