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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против россии, передает УНН.

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины

Цитата

«Накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против россии», - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что Украина на этой неделе ожидает обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

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Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что вскоре в Лондоне начнётся большая международная конференция по вопросам восстановления Украины. Украина сосредоточится на трех основных аспектах, в частности, на привлечении частных инвестиций.

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