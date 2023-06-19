Зеленский обсудил с фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против россии, передает УНН.
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«Накануне Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, обсудили с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против россии», - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что Украина на этой неделе ожидает обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.
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Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что вскоре в Лондоне начнётся большая международная конференция по вопросам восстановления Украины. Украина сосредоточится на трех основных аспектах, в частности, на привлечении частных инвестиций.