Не только война: политологи назвали главные политические события этого года

Полномасштабная война

«Главное и определяющее событие повлиявшее не только на нашу страну, но и на весь мир – это российское вторжение в Украину, это не только определяющее событие этого года, а я думаю, что это определяющее событие всей современной истории независимой Украины. Событие меняющее нас и думаю, оно существенно изменит мир», - сказал Фесенко.

Он отметил, что главный итог состоит в том, что Украина в этой войне выстояла.

«Не произошло катастрофы, скорого краха Украины на что рассчитывал путин. Украина не только выстояла, проявился самый высокий уровень консолидации украинского общества, неслыханный, неожиданный, не только для путина, я думаю, что и за рубежом даже наши партнеры этого не ожидали, не ожидали думаю и мы, что украинское общество так консолидируется», – рассказал Фесенко.

Объединения

По его словам, в результате этой консолидации, объединения ради сопротивления российской агрессии, произошло второе рождение украинской нации.

«Процессы начинались и раньше, много писали у нас и за рубежом, что этому способствовали два Майдана, особенно Революция Достоинства, но настоящее рождение современной украинской нации происходит в этих драматических и трагических условиях войны. Я бы также отметил, что фактически Украина сейчас получила наибольшее международное признание за все время существования, весь мир узнал об Украине. Раньше многие путали с россией. Украина, которую считали государством-неудачником, несостоятельным государством, оказалась очень способной, которая может себя защищать и это удивило мир и вызвало к нам огромное уважение, - отметил Фесенко.

Признание на международной арене

Он подчеркнул, что один из главных результатов этого года – международное признание Украины.

«В частности это проявилось, и это тоже один из главных результатов для нас, в том что Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Это то, на что даже не надеялись еще в прошлом году. Это произошло не только вследствие очень эффективного украинского сопротивления, но и вследствие проактивной украинской дипломатии. Когда мы не ждали подарков от наших партнеров, а наоборот», – рассказал Фесенко.

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Политолог подчеркнул, что особенность украинской дипломатии в этом году состоит в том, что Украина сама продвигает ту повестку дня, те задачи, которые нужно выполнять.

«Она подталкивает наших партнеров к правильным решениям. Пусть с задержкой, но эти решения проходят, в частности, это касается поставок оружия, усиления санкционного режима против россии, поэтому проактивная дипломатия это очень показательная тенденция в этом году», - сказал Фесенко.

Он также отметил, что украинское государство появилось в новом виде.

«Якобы государство-неудачник, а стало государством-героем, способным, чтобы остановить агрессию гораздо более мощного государства. Это показало еще одну парадоксальную тенденцию. Всегда большинство экспертов у нас и за рубежом говорили о слабости государственных институтов в Украине, был популярен тезис, что в Украине сильное общество, слабое государство, но оказалось, что государство не так слабо. Наибольшее уважение у нас и у всего мира вызывают ВСУ. Это государственный институт, который оказался наиболее состоятельным. Оказались достаточно способными государственные институты, которые должны помогать государству в критические, чрезвычайные ситуации – и украинская энергетика, причем здесь сотрудничает государство и частный сектор, железная дорога, служба чрезвычайных ситуаций, коммунальные структуры, местное самоуправление», - считает Фесенко.

Борьба с пятой колонной

Он отметил, что внутренняя политика сейчас полузаконсервирована и отошла на второй план.

«Внутриполитическая жизнь происходит в полузакрытом режиме, потому что общество и государство сконцентрированы на борьбе с врагом. Политики и, в частности, украинские политические элиты, оппозиция, власть отставили большинство своих противоречий в сторону. Противоречия остались, время от времени они проявляются, но все же неслыханный уровень консолидации», - сказал Фесенко.

Он считает, что во внутренней политике наиболее значимая тенденция – это активизация борьбы с пятой колонной.

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«Произошло то, чего не происходило предыдущие 30 лет, это была, возможно, одна из главных ошибок, фактически сейчас разрушенный, хотя более институционально, пророссийский лагерь в Украине. Впервые в украинской истории сейчас, по сути, у нас нет пророссийского лагеря. Да, некоторые физические носители остались в парламенте, особенно в органах местного самоуправления, но выступать в поддержку россии является токсичным. Это воспринимается как измена», - отметил Фесенко.

Кроме того, он отметил, что сейчас меняется кардинально ситуация вокруг Украинской православной церкви московского патриархата

«Ей придется определиться, как она будет существовать дальше, как украинская церковь или попытается сохранять какие-то связи с церковью и тогда она не сможет существовать как украинская церковь», - добавил Фесенко.

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Украина на развилке

Политолог Андрей Золотарев рассказал журналисту УНН, что украинская политика, которая была до 24 февраля «полетела в пропасть»

«Та украинская политика, которая была до 24 февраля улетела в пропасть. Фактически агрессия россии поставила точку в истории постсоветской Украины, олигархической Украины. Понятно, что нас ждут новые условия и я считаю, что фактически обнуление предыдущей политики повлечет за собой ситуацию, когда Украина окажется на развилке», - рассказал Золотарев.

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Он отметил, что у стран, раздираемых войной, в первую очередь страдает экономика, что приводит к нищете.

«А нищета – это спутник в политическом смысле авторитаризма, уменьшение демократических процедур. Фактически Украина сейчас находится на перепутье. Или все же возможно появится новое качество, изменится система, и Украина будет развиваться через модернизацию, помощь со стороны западных партнеров, или мы как очень часто бывает со странами, пострадавшими от войны съедем в авторитарную форму», – сказал Золотарев.

Он добавил, что Украину ждут тектонические политические изменения.