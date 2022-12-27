Не только война: политологи назвали главные политические события этого года

ukru
Эксклюзив
16:00 • 33870 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 105908 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 116364 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 105704 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101013 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 83172 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110025 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135707 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122859 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136522 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 74833 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 118707 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130223 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 126749 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111777 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 224471 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255081 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193839 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199468 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 54422 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111777 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117696 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125382 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140579 просмотра
Актуальное
Не только война: политологи назвали главные политические события этого года

Не только война: политологи назвали главные политические события этого года

Киев • УНН

 • 695301 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Главными политическими событиями в Украине в этом году стали полномасштабное вторжение россии, получение статуса кандидата в члены ЕС и борьба с пятой колонной. Мнения относительно главных событий уходящего года и их значения для будущего, в комментарии УНН высказали политологи Владимир Фесенко и Андрей Золотарев.

Полномасштабная война

«Главное и определяющее событие повлиявшее не только на нашу страну, но и на весь мир – это российское вторжение в Украину, это не только определяющее событие этого года, а я думаю, что это определяющее событие всей современной истории независимой Украины. Событие меняющее нас и думаю, оно существенно изменит мир», - сказал Фесенко.

Он отметил, что главный итог состоит в том, что Украина в этой войне выстояла.

«Не произошло катастрофы, скорого краха Украины на что рассчитывал путин. Украина не только выстояла, проявился самый высокий уровень консолидации украинского общества, неслыханный, неожиданный, не только для путина, я думаю, что и за рубежом даже наши партнеры этого не ожидали, не ожидали думаю и мы, что украинское общество так консолидируется», – рассказал Фесенко.

Объединения

По его словам, в результате этой консолидации, объединения ради сопротивления российской агрессии, произошло второе рождение украинской нации.

«Процессы начинались и раньше, много писали у нас и за рубежом, что этому способствовали два Майдана, особенно Революция Достоинства, но настоящее рождение современной украинской нации происходит в этих драматических и трагических условиях войны. Я бы также отметил, что фактически Украина сейчас получила наибольшее международное признание за все время существования, весь мир узнал об Украине. Раньше многие путали с россией. Украина, которую считали государством-неудачником, несостоятельным государством, оказалась очень способной, которая может себя защищать и это удивило мир и вызвало к нам огромное уважение, - отметил Фесенко.

Признание на международной арене

Он подчеркнул, что один из главных результатов этого года – международное признание Украины.

«В частности это проявилось, и это тоже один из главных результатов для нас, в том что Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Это то, на что даже не надеялись еще в прошлом году. Это произошло не только вследствие очень эффективного украинского сопротивления, но и вследствие проактивной украинской дипломатии. Когда мы не ждали подарков от наших партнеров, а наоборот», – рассказал Фесенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада приняла все законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС 

Политолог подчеркнул, что особенность украинской дипломатии в этом году состоит в том, что Украина сама продвигает ту повестку дня, те задачи, которые нужно выполнять.

«Она подталкивает наших партнеров к правильным решениям. Пусть с задержкой, но эти решения проходят, в частности, это касается поставок оружия, усиления санкционного режима против россии, поэтому проактивная дипломатия это очень показательная тенденция в этом году», - сказал Фесенко.

Он также отметил, что украинское государство появилось в новом виде.

«Якобы государство-неудачник, а стало государством-героем, способным, чтобы остановить агрессию гораздо более мощного государства. Это показало еще одну парадоксальную тенденцию. Всегда большинство экспертов у нас и за рубежом говорили о слабости государственных институтов в Украине, был популярен тезис, что в Украине сильное общество, слабое государство, но оказалось, что государство не так слабо. Наибольшее уважение у нас и у всего мира вызывают ВСУ. Это государственный институт, который оказался наиболее состоятельным. Оказались достаточно способными государственные институты, которые должны помогать государству в критические, чрезвычайные ситуации – и украинская энергетика, причем здесь сотрудничает государство и частный сектор, железная дорога, служба чрезвычайных ситуаций, коммунальные структуры, местное самоуправление», - считает Фесенко.

Борьба с пятой колонной

Он отметил, что внутренняя политика сейчас полузаконсервирована и отошла на второй план.

«Внутриполитическая жизнь происходит в полузакрытом режиме, потому что общество и государство сконцентрированы на борьбе с врагом. Политики и, в частности, украинские политические элиты, оппозиция, власть отставили большинство своих противоречий в сторону. Противоречия остались, время от времени они проявляются, но все же неслыханный уровень консолидации», - сказал Фесенко.

Он считает, что во внутренней политике наиболее значимая тенденция – это активизация борьбы с пятой колонной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий

«Произошло то, чего не происходило предыдущие 30 лет, это была, возможно, одна из главных ошибок, фактически сейчас разрушенный, хотя более институционально, пророссийский лагерь в Украине. Впервые в украинской истории сейчас, по сути, у нас нет пророссийского лагеря. Да, некоторые физические носители остались в парламенте, особенно в органах местного самоуправления, но выступать в поддержку россии является токсичным. Это воспринимается как измена», - отметил Фесенко.

Кроме того, он отметил, что сейчас меняется кардинально ситуация вокруг Украинской православной церкви московского патриархата

«Ей придется определиться, как она будет существовать дальше, как украинская церковь или попытается сохранять какие-то связи с церковью и тогда она не сможет существовать как украинская церковь», - добавил Фесенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раде предлагают запретить в Украине деятельность рпц 

Украина на развилке

Политолог Андрей Золотарев рассказал журналисту УНН, что украинская политика, которая была до 24 февраля «полетела в пропасть»

«Та украинская политика, которая была до 24 февраля улетела в пропасть. Фактически агрессия россии поставила точку в истории постсоветской Украины, олигархической Украины. Понятно, что нас ждут новые условия и я считаю, что фактически обнуление предыдущей политики повлечет за собой ситуацию, когда Украина окажется на развилке», - рассказал Золотарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В случае продолжения обстрелов инфраструктуры экономика Украины может сократиться до 50% 

Он отметил, что у стран, раздираемых войной, в первую очередь страдает экономика, что приводит к нищете.

«А нищета – это спутник в политическом смысле авторитаризма, уменьшение демократических процедур. Фактически Украина сейчас находится на перепутье. Или все же возможно появится новое качество, изменится система, и Украина будет развиваться через модернизацию, помощь со стороны западных партнеров, или мы как очень часто бывает со странами, пострадавшими от войны съедем в авторитарную форму», – сказал Золотарев.

Он добавил, что Украину ждут тектонические политические изменения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы