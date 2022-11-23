Раді пропонують заборонити в Україні діяльність рпц

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"Сьогодні (...) зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності російської православної церкви на території України", – написала Фріз.

За її словами, у законопроєкті йдеться про повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях рпц.

"Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго рпц проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму", – повідомила Фріз.

Вона додала, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитися з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській православній церкві та Українській державі.

Нагадаємо

22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також на Рівненщині на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

СБУ повідомила, що у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема у Києво-Печерській Лаврі та на Рівненщині, виявили проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян рф.