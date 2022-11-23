Раде предлагают запретить в Украине деятельность рпц

Детали

"Сегодня (...) зарегистрировали проект закона, который имеет цель запретить деятельности российской православной церкви на территории Украины", – написала Фриз.

По ее словам, в законопроекте говорится о полном запрете любых религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав или признают в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах рпц.

"Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка, ведь слишком долго рпц проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима", – сообщила Фриз.

Она добавила, что деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви и Украинскому государству.

Напомним

22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской. иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

СБУ сообщила, что в помещениях УПЦ (МП), в частности в Киево-Печерской Лавре и Ровенской области, обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан рф.