Не помогла "броня" из украденных канализационных люков: десантники показали, как подбили танк оккупантов

Детали

Так, в Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад ДШВ ВСУ продолжают освобождать родную землю от оккупантов.

"Враг для того, чтобы выжить, прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили “дополнительную броню”, а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись - финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком!" – подчеркнули десантники.

На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 77 170 человек, 2786 танков, 278 самолетов и сотен единиц военной техники.