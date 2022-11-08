Не помогла "броня" из украденных канализационных люков: десантники показали, как подбили танк оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Херсонской области россияне "укрепили" украденными канализационными люками свой танк как дополнительной броней, впрочем, не помогло. Видео уничтожения вражеской техники показали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ, пишет УНН.
Детали
Так, в Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад ДШВ ВСУ продолжают освобождать родную землю от оккупантов.
"Враг для того, чтобы выжить, прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили “дополнительную броню”, а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись - финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком!" – подчеркнули десантники.
На видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 77 170 человек, 2786 танков, 278 самолетов и сотен единиц военной техники.