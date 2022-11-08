Не допомогла "броня" з крадених каналізаційних люків: десантники показали, як поцілили танк окупантів

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Так, на Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад ДШВ ЗСУ продовжують звільняти рідну землю від окупантів.

"Ворог для того, щоб вижити, вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили “додаткову броню”, а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все рівно один. Так і надалі буде з кожним загарбником!" - наголосили десантники.

На відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.