Не допомогла "броня" з крадених каналізаційних люків: десантники показали, як поцілили танк окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Херсонській області росіяни "зміцнили" вкраденими каналізаційними люками свій танк як додатковою бронею, утім, не допомогло. Відео знищення ворожої техніки показали у Десантно-штурмових військах ЗСУ, пише УНН.
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Так, на Херсонщині воїни однієї з аеромобільних бригад ДШВ ЗСУ продовжують звільняти рідну землю від окупантів.
"Ворог для того, щоб вижити, вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків українські воїни виявили “додаткову броню”, а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Але це їм не допомогло врятуватися - фінал все рівно один. Так і надалі буде з кожним загарбником!" - наголосили десантники.
На відео зафіксовано ефективне знищення українськими десантниками військової техніки та особового складу збройних сил країни-агресора.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.