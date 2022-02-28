НБУ призвал Запад перекрыть банкам России и Беларуси доступ к валютной наличке

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"Национальный банк Украины обратился к послам группы G7 и руководителям центральных банков этих стран, европейских банков, которые поставляют наличную валюту, и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

Детали

Такое обращение, указали в НБУ, обусловлено необходимостью принять меры, связанныt с введением правового режима военного положения на территории Украины во исполнение указа Президента.

"Национальный банк Украины принимает все возможные меры, чтобы обеспечить надежное и стабильное функционирование финансовой системы нашей страны и противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Мы также благодарны коллегам и друзьям со всего мира за уже оказанную помощь! Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Дополнение

Минфин заявил, что совместно с Казначейством и НБУ обеспечивает осуществление всех необходимых платежей - в том числе пенсий, соцпособий, а также зарплат бюджетникам.