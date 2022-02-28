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Мінфін: забезпечуються всі необхідні платежі, включно з пенсіями і зарплатами бюджетникам

Мінфін: забезпечуються всі необхідні платежі, включно з пенсіями і зарплатами бюджетникам

Київ • УНН

 • 162969 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Попри військову агресію зі сторони РФ, бюджетна система України функціонує у повному обсязі, здійснення усіх необхідних платежів - у тому числі пенсій і зарплат бюджетникам - забезпечується. Про це заявили у Мінфіні у понеділок, 28 лютого, пише УНН.

Цитата

"В умовах військового стану Мінфін здійснює забезпечення потреб держави, її захисту, соціальної підтримки населення, макроекономічної та фінансової стабільності України. Незважаючи на складні умови через військову агресію зі сторони РФ, бюджетна система України функціонує у повному обсязі. Мінфін, Казначейство та НБУ спільно забезпечують здійснення всіх необхідних платежів", - вказали у міністерстві.

Деталі

За даними Мінфіну, на єдиному казначейському рахунку кошти обсягом 33 млрд грн. "Це дає можливість здійснювати всі необхідні виплати", - пояснили у відомстві.

"Першочергово фінансуються видатки на безпеку і оборону, а також захищені видатки: пенсії, соціальні виплати, зарплати бюджетників, обслуговування державного боргу", - повідомили у Мінфіні.

Зазначається, що команда Мінфіну цілодобово веде перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо залучення фінансової допомоги. "МВФ, Світовий банк, ЄБРР, США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія, Франція, ЄС, міжнародні інвестфонди, платіжні системи, банки. Усі підтримують Україну у вкрай складних для нас умовах", - вказали у міністерстві.

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