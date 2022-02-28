Минфин: обеспечиваются все необходимые платежи, включая пенсии и зарплаты бюджетникам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Несмотря на военную агрессию со стороны РФ, бюджетная система Украины функционирует в полном объеме, осуществление всех необходимых платежей - в том числе пенсий и зарплат бюджетникам - обеспечивается. Об этом заявили в Минфине в понедельник, 28 февраля, пишет УНН.
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"В условиях военного положения Минфин осуществляет обеспечение потребностей государства, его защиты, социальной поддержки населения, макроэкономической и финансовой стабильности Украины. Несмотря на сложные условия из-за военной агрессии со стороны РФ, бюджетная система Украины функционирует в полном объеме. Минфин, Казначейство и НБУ совместно обеспечивают осуществление всех необходимых платежей", - указали в министерстве.
Детали
По данным Минфина, на едином казначейском счете средства в размере 33 млрд грн. "Это дает возможность осуществлять все необходимые выплаты", - пояснили в ведомстве.
"В первую очередь финансируются расходы на безопасность и оборону, а также защищенные расходы: пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетников, обслуживание государственного долга", - сообщили в Минфине.
Отмечается, что команда Минфина круглосуточно ведет переговоры с нашими международными партнерами по привлечению финансовой помощи. "МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, США, Канада, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Франция, ЕС, международные инвестфонды, платежные системы, банки. Все поддерживают Украину в крайне сложных для нас условиях", - указали в министерстве.
Ранее
Пенсионный фонд обеспечивает своевременную выплату пенсий во время военного положения, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.