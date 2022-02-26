Пенсії під час воєнного стану виплачують своєчасно – Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пенсійний фонд України забезпечує вчасну виплату пенсій під час воєнного стану. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.
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"В умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі. Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіку фінансування", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Також Пенсійний фонд перерахував у повному обсязі кошти на виплату пенсій, виплату і доставку яких за місцем фактичного проживання одержувачів здійснює Акціонерне товариство “Укрпошта”.
Водночас період такої доставки подовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош.
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