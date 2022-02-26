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Пенсії під час воєнного стану виплачують своєчасно – Мінсоцполітики

Пенсії під час воєнного стану виплачують своєчасно – Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 204727 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Пенсійний фонд України забезпечує вчасну виплату пенсій під час воєнного стану. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

Цитата

"В умовах воєнного стану фінансування пенсій за лютий 2022 року відбулось вчасно і в повному обсязі. Пенсії, що виплачуються через рахунки в банках, зараховано на рахунки одержувачів до 25 лютого відповідно до графіку фінансування", — ідеться у повідомленні.

Додамо

Також Пенсійний фонд перерахував у повному обсязі кошти на виплату пенсій, виплату і доставку яких за місцем фактичного проживання одержувачів здійснює Акціонерне товариство “Укрпошта”.

Водночас період такої доставки подовжено до 28 лютого 2022 року через небезпеку для роботи листонош.

Нагадаємо

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію" російських військ в Україні.

О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.

На всій території України ввели воєнний стан.

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