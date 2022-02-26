Пенсии во время военного положения выплачивают своевременно – Минсоцполитики

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"В условиях военного положения финансирование пенсий за февраль 2022 года состоялось вовремя и в полном объеме. Пенсии, выплачиваемые через счета в банках, зачислены на счета получателей до 25 февраля в соответствии с графиком финансирования", — говорится в сообщении.

Добавим

Также Пенсионный фонд перечислил в полном объеме денежные средства на выплату пенсий, выплату и доставку которых по месту фактического проживания получателей осуществляет Акционерное общество “Укрпочта”.

В то же время период такой доставки продлили до 28 февраля 2022 года из-за опасности для работы почтальонов.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.