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The Washington Post

НБУ закликав Захід перекрити банкам Росії та Білорусі доступ до валюти в готівці

НБУ закликав Захід перекрити банкам Росії та Білорусі доступ до валюти в готівці

Київ • УНН

 • 98219 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національний банк України ініціював зупинку постачання готівкової іноземної валюти до банків Росії та Білорусі, йдеться у заяві НБУ, пише УНН.

Цитата

"Національний банк України звернувся до послів групи G7 та керівників центральних банків цих країн, європейських банків, що постачають готівкову валюту, та представників міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Таке звернення, вказали у НБУ, зумовлене необхідністю вжити заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання указу Президента.

"Національний банк України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити надійне та стабільне функціонування фінансової системи нашої країни та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Ми також вдячні колегам та друзям з усього світу за вже надану допомогу! Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорів", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Доповнення

Мінфін заявив, що спільно з Казначейством та НБУ забезпечує здійснення всіх необхідних платежів - у тому числі пенсій, соцдопомог, зарплат бюджетникам.

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