НБУ установил курс гривны до 3 января 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. До 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Нацбанком 28 декабря 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“С 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017 года”, — говорится в сообщении.
Согласно информации НБУ, основные курсы валют установленные на 28 декабря составляют:
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- 27,94 грн за доллар;
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- 33,24 грн за евро;
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- 0,48 грн за российский рубль;
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- 37,52 грн за фунт стерлингов.
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Напомним, Нацбанк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников.