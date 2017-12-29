НБУ встановив курс гривні до 3 січня 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. До 3 січня 2018 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Нацбанком 28 грудня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Із 29 грудня 2017 року до 3 січня 2018 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком України 28 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією НБУ, основні курси валют встановлені на 28 грудня становлять:
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- 27,94 грн за долар;
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- 33,24 грн за євро;
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- 0,48 грн за російський рубль;
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- 37,52 грн за фунт стерлінгів.
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Нагадаємо, Нацбанк визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період новорічних свят.