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НБУ впервые в этом году провел аукцион и купил 230 млн долларов

НБУ впервые в этом году провел аукцион и купил 230 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 12002 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Национальный банк Украины на первом в этом году валютном аукционе купил 230 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

В частности, НБУ 26 декабря провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 1000 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 18 участников рынка на общую сумму в 275,3 млн долларов по курсу от 23,25 гривен за доллар до 25,34 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 2 заявки участников аукциона, купив 230 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 23,25 гривны за доллар.

По данным координатора Экспертной платформы НБУ Андрея Блинова, которые он обнародовал в Facebook, валютный аукцион проведен впервые за 13,5 месяцев. "Миллиард - не миллиард, но 230 млн долл. регулятор выкупил у 2 участников из 18", - отметил он.

Напомним, НБУ анонсировал увеличение объемов покупки валюты и повышение лимитов для инвестиций за границу.

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