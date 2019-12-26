НБУ впервые в этом году провел аукцион и купил 230 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Национальный банк Украины на первом в этом году валютном аукционе купил 230 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
В частности, НБУ 26 декабря провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 1000 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 18 участников рынка на общую сумму в 275,3 млн долларов по курсу от 23,25 гривен за доллар до 25,34 грн за доллар.
НБУ удовлетворил 2 заявки участников аукциона, купив 230 млн долларов.
Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 23,25 гривны за доллар.
По данным координатора Экспертной платформы НБУ Андрея Блинова, которые он обнародовал в Facebook, валютный аукцион проведен впервые за 13,5 месяцев. "Миллиард - не миллиард, но 230 млн долл. регулятор выкупил у 2 участников из 18", - отметил он.
Напомним, НБУ анонсировал увеличение объемов покупки валюты и повышение лимитов для инвестиций за границу.