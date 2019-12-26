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НБУ вперше цього року провів аукціон і купив 230 млн доларів

НБУ вперше цього року провів аукціон і купив 230 млн доларів

Київ • УНН

 • 12012 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Національний банк України на першому цього року валютному аукціоні купив 230 мільйонів доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

Зокрема, НБУ 26 грудня провів аукціон з купівлі валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 1000 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 18 учасників ринку на загальну суму в 275,3 млн доларів за курсом від 23,25 гривень за долар до 25,34 грн за долар.

НБУ задовольнив 2 заявки учасників аукціону, купивши 230 млн доларів.

Середньозважений курс гривні за результатами аукціону становив 23,25 гривні за долар.

За даними координатора Експертної платформи НБУ Андрія Блінова, які він оприлюднив у Facebook, валютний аукціон проведений уперше за 13,5 місяців. "Мільярд - не мільярд, але 230 млн дол. регулятор викупив у 2 учасників з 18", - відзначив він.

Нагадаємо, НБУ анонсував збільшення обсягів купівлі валюти і підвищення лімітів для інвестицій за кордон.

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