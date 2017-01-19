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НБУ отнес "Банк Народный капитал" в категорию неплатежеспособных

НБУ отнес "Банк Народный капитал" в категорию неплатежеспособных

Киев • УНН

 • 8744 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Правление Национального банка Украины 19 января 2017 года приняло решение № 34-рш / БТ об отнесении ПАО "Банк Народный капитал" в категорию неплатежеспособных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По данным регулятора, в июле 2016 года ПАО "Банк Народный капитал" было отнесено к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. Однако, в течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства

В НБУ также отметили, что на сегодняшний день более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такое ​​существенное участие с нарушением закона без согласования Национального банка, через что длительное время был лишен права голоса.

В течение 2016 года до Национального банка было подано несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерами, так и третьими лицами. По этим пакетам документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия через неудовлетворительность финансового состояния заявителей и невозможность подтверждения источников происхождения их средств.

По информации Национального банка, 16 января 2017 года банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию. Согласно статье 78 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлено ​​только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных. При этом, как указано выше, ПАО "Банк Народный капитал" на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не удовлетворил ходатайство банка.

"Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн грн", - сообщили в НБУ.

 

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