НБУ відніс “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Правління Національного банку України 19 січня 2017 року прийняло рішення № 34-рш/БТ про віднесення ПАТ “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
За даними регулятора, у липні 2016 року ПАТ “Банк Народний капітал” було віднесено до категорії проблемних у зв’язку з невідповідністю його структури власності вимогам щодо прозорості. Однак, протягом строку проблемності банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства
В НБУ також зазначили, що станом на сьогодні понад 85% акцій банку належить особам, жодна з яких не є власником істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який набув таку істотну участь з порушенням закону без погодження Національного банку, через що тривалий час був позбавлений права голосу.
Протягом 2016 року до Національного банку було подано декілька пакетів документів для погодження істотної участі як його акціонерам, так і третім особам. За цими пакетами документів Національний банк прийняв рішення про заборону набуття істотної участі через незадовільність фінансового стану заявників та неможливість підтвердження джерел походження їх коштів.
За інформацією Національного банку, 16 січня 2017 року банк прийняв рішення про ліквідацію з ініціативи власників та подав документи до Національного банку для отримання згоди на ліквідацію. Згідно зі статтею 78 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, така згода може бути надана лише за відсутності ознак, за якими банк може бути віднесений до категорії проблемних або неплатоспроможних. При цьому, як зазначено вище, ПАТ “Банк Народний капітал” на момент подання документів вже був віднесений до категорії проблемних. Таким чином, Національний банк не задовольнив клопотання банку.
"Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 11 млн грн", - повідомили в НБУ.