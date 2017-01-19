НБУ відніс “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних

ukru
18:00 • 58086 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 100521 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 109279 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 191856 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 155065 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 179995 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 169393 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 163870 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 334208 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 354440 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
66 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

Нафтогаз повідомив про ворожий обстріл його об'єктів: пошкоджено газовидобувні потужності

28 березня, 09:58 • 94479 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 111424 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 156813 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 135221 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 148430 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 191744 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 334159 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 354398 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 272396 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 345606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 35818 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 51893 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 56317 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 148430 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 156813 перегляди
Актуальне
НБУ відніс “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних

НБУ відніс “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних

Київ • УНН

 • 8745 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Правління Національного банку України 19 січня 2017 року прийняло рішення № 34-рш/БТ про віднесення ПАТ “Банк Народний капітал” до категорії неплатоспроможних. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

За даними регулятора, у липні 2016 року ПАТ “Банк Народний капітал” було віднесено до категорії проблемних у зв’язку з невідповідністю його структури власності вимогам щодо прозорості. Однак, протягом строку проблемності банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства

В НБУ також зазначили, що станом на сьогодні понад 85% акцій банку належить особам, жодна з яких не є власником істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який набув таку істотну участь з порушенням закону без погодження Національного банку, через що тривалий час був позбавлений права голосу.

Протягом 2016 року до Національного банку було подано декілька пакетів документів для погодження істотної участі як його акціонерам, так і третім особам. За цими пакетами документів Національний банк прийняв рішення про заборону набуття істотної участі через незадовільність фінансового стану заявників та неможливість підтвердження джерел походження їх коштів.

За інформацією Національного банку, 16 січня 2017 року банк прийняв рішення про ліквідацію з ініціативи власників та подав документи до Національного банку для отримання згоди на ліквідацію. Згідно зі статтею 78 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, така згода може бути надана лише за відсутності ознак, за якими банк може бути віднесений до категорії проблемних або неплатоспроможних. При цьому, як зазначено вище, ПАТ “Банк Народний капітал” на момент подання документів вже був віднесений до категорії проблемних. Таким чином, Національний банк не задовольнив клопотання банку.

"Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 11 млн грн", - повідомили в НБУ.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.69
Bitcoin
$83,869.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,111.84
Ethereum
$1,879.46