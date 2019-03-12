НБУ: в Украине дешевеют фрукты и яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине дешевеют фрукты и яйца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Благодаря хорошему прошлогоднему урожаю яблок и низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые продолжали дешеветь фрукты. Из-за значительного прироста продукции в птицеводстве существенно снизились цены на яйца", - сообщили в НБУ.
Как сообщал УНН, в Украине фиксируется рост цен на сыры и кисломолочные продукты.
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Ранее в НБУ сообщили, что из-за непогоды в Турции в Украину растут цены на овощи .