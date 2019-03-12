НБУ: в Україні дешевшають фрукти та яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Україні дешевшають фрукти та яйця. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця", - повідомили у НБУ.
Як повідомляв УНН, в Україні фіксується зростання цін на сири та кисломолочні продукти.
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Раніше у НБУ повідомили, що через негоду у Туреччині в Україні зростають ціни на овочі.