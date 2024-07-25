Экономическое восстановление Украины будет продолжаться, хотя и будет ограниченным из-за войны и существенных повреждений энергосистемы - прогноз роста экономики на этот год улучшен до 3,7%. Об этом сказал глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга в четверг, пишет УНН.

Детали

"Экономический рост в первом полугодии продолжался, хотя и замедлился в течение последних месяцев в результате масштабных атак рссии на объекты энергетической инфраструктуры. Однако бизнес частично адаптировался к постоянным отключениям электроэнергии. Экономическое восстановление будет продолжаться, хотя будет ограниченным из-за влияния войны, в частности из-за значительных повреждений энергосистемы", - сказал Пышный.

По его словам, стабильная работа морского коридора также влияет на экономическую активность.

Несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ даже несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год - до 3,7%. Это обусловлено лучшими результатами I квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования - сказал глава НБУ.

Пышный отметил, что постепенная нормализация условий функционирования экономики, сохранение мягкой фискальной политики вместе с развитием экспортных путей и оживлением внешнего спроса будут способствовать ускорению темпов роста реального ВВП до 4-5% в 2025-2026 годах.

Напомним

В июне 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае.