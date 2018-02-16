НБУ обезопасил украинские банки от валютного риска при кредитовании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Нацбанк расширил для банков возможность привлекать от нерезидентов “синтетические” кредиты и займы в национальной валюте. Полученные средства банки будут использовать для кредитования украинских заемщиков в гривне, при этом избегая валютного риска, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Национальный банк расширил для уполномоченных банков возможность привлекать от нерезидентов так называемые ”синтетические“ кредиты и займы в национальной валюте (то есть кредиты и займы, фактической валютой которых является гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее заемщики могли привлекать такие кредиты и займы только при условии, что нерезидентом-кредитором является международная финансовая организация, членом которой является Украина, или международная финансовая организация, в отношении которой Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам. Отныне банки-заемщики смогут привлекать “синтетические” кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от МФО.
“При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа проводиться без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ”, — добавили в Нацбанке.
Отмечается, что благодаря этому, украинские банки будут использовать полученные средства для кредитования украинских заемщиков в гривне, при этом избегая валютного риска, поскольку его будет нести нерезидент-кредитор украинского банка.
Напомним, в января 2018 года объем гривневых кредитов домохозяйств вырос на 3,9%, прежде всего за счет потребительского кредитования.