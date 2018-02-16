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10 марта, 18:32 • 66855 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 82027 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84752 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108527 просмотра

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Актуальное
НБУ обезопасил украинские банки от валютного риска при кредитовании

НБУ обезопасил украинские банки от валютного риска при кредитовании

Киев  •  УНН

 • 15499 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Нацбанк расширил для банков возможность привлекать от нерезидентов “синтетические” кредиты и займы в национальной валюте. Полученные средства банки будут использовать для кредитования украинских заемщиков в гривне, при этом избегая валютного риска, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк расширил для уполномоченных банков возможность привлекать от нерезидентов так называемые ”синтетические“ кредиты и займы в национальной валюте (то есть кредиты и займы, фактической валютой которых является гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее заемщики могли привлекать такие кредиты и займы только при условии, что нерезидентом-кредитором является международная финансовая организация, членом которой является Украина, или международная финансовая организация, в отношении которой Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам. Отныне банки-заемщики смогут привлекать “синтетические” кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от МФО.

“При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа проводиться без регистрации или индивидуальной лицензии НБУ”, — добавили в Нацбанке.

Отмечается, что благодаря этому, украинские банки будут использовать полученные средства для кредитования украинских заемщиков в гривне, при этом избегая валютного риска, поскольку его будет нести нерезидент-кредитор украинского банка.

Напомним, в января 2018 года объем гривневых кредитов домохозяйств вырос на 3,9%, прежде всего за счет потребительского кредитования.

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