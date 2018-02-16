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НБУ убезпечив українські банки від валютного ризику при кредитуванні

НБУ убезпечив українські банки від валютного ризику при кредитуванні

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Нацбанк розширив для банків можливість залучати від нерезидентів "синтетичні" кредити та позики в національній валюті. Отримані кошти банки використовуватимуть для кредитування українських позичальників в гривні, при цьому уникаючи валютного ризику, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Національний банк розширив для уповноважених банків можливість залучати від нерезидентів так звані „синтетичні“ кредити та позики в національній валюті (тобто кредити й позики, фактичною валютою яких є гривня, а всі платежі між кредитором та позичальником здійснюються виключно в іноземній валюті)”, — сказано в повідомленні.

Зазначається, що раніше позичальники могли залучати такі кредити і позики лише за умови, що нерезидентом-кредитором є міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна, або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим МФО чи резидентам. Відтепер банки-позичальники зможуть залучати “синтетичні” кредити та позики в гривні від будь-яких нерезидентів-кредиторів, а не лише від МФО.

“При цьому трансграничні операції за такими кредитними договорами та договорами позики проводитимуться без реєстрації або індивідуальної ліцензії НБУ”, — додали в Нацбанку.

Зазначається, що завдяки цьому, українські банки будуть використовувати отримані кошти для кредитування українських позичальників в гривні, при цьому уникаючи валютного ризику, оскільки його нестиме нерезидент-кредитор українського банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування.

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