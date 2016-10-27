НБУ: у заместителя главы Нацбанка провели обыск следователи полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня утром следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве провели обыск по месту жительства заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства ПАО "Банк Михайловский". Эту информацию подтвердила пресс-служба НБУ в Facebook, передает УНН.
"Пресс-служба Национального банка Украины подтверждает информацию о проведении сегодня утром следователями Главного управления Национальной полиции в г.Киеве обыска по месту жительства заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.
На данный момент обыск закончен. Екатерина Рожкова находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следственные действия Национальной полицией проводятся в рамках расследования банкротства ПАО "Банк Михайловский".
При этом в регуляторе указали, что все решения об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных принимались коллегиально правлением НБУ в полном соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее в НБУ рассказали о мошеннических операциях банка "Михайловский".