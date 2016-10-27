НБУ: у заступника голови Нацбанку провели обшук слідчі поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні вранці слідчими Головного управління Національної поліції у Києві проведено обшук за місцем проживання заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової в рамках розслідування банкрутства ПАТ “Банк Михайлівський”. Цю інформацію підтвердила прес-служба НБУ у Facebook, передає УНН.
“Прес-служба Національного банку України підтверджує інформацію щодо проведення сьогодні вранці слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві обшуку за місцем проживання заступника голови НБУ Катерини Рожкової.
На даний момент обшук закінчено. Катерина Рожкова знаходиться на робочому місці та виконує свої службові обов’язки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, слідчі дії Національною поліцією проводяться в рамках розслідування банкрутства ПАТ “Банк Михайлівський”.
При цьому в регуляторі вказали, що всі рішення щодо віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних приймалися колегіально правлінням НБУ у повній відповідності до чинного законодавства.
Нагадаємо, раніше у НБУ розповіли про шахрайські операції банку “Михайлівський”.