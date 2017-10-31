НБУ упростил открытие и ведение счетов в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальный банк Украины упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов. Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 25 октября 2017 № 106 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, Постановлением № 106 урегулирован следующие вопросы:
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- отменена обязанность использовать печати на документах (в том числе на расчетных документах)
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- разрешено заключать договор об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичного предложения заключения договора;
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- клиентам, которые уже имеют счета в банке, предоставлено право на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем представления документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем;
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- предусмотрено уступке права требования по договору банковского вклада;
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- введены нормы по использованию при осуществлении операций по счету физического лица образца его подписи или доверенного им лица, указанного в договоре банковского счета / договоре банковского вклада / доверенности или ином документе, определенном внутренними положениями банка;
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- определен порядок открытия и использования текущих счетов физических лиц, гражданская дееспособность которых ограничена;
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- определен порядок открытия физическими лицами-предпринимателями текущих счетов физическим лицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей;
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- усовершенствована режим функционирования текущих счетов клиентов, в частности, в части выплат, связанных с командировкой.
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Отмечают, что постановление №106 вступает в силу с 31 октября 2017 года.