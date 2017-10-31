НБУ спростив відкриття і ведення рахунків у банках

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національний банк України спростив порядок відкриття та ведення рахунків клієнтів банків і здійснення безготівкових розрахунків. Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 25 жовтня 2017 року № 106 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.