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НБУ рассчитывает на 2 млрд долларов от МВФ в III квартале этого года

НБУ рассчитывает на 2 млрд долларов от МВФ в III квартале этого года

Киев  •  УНН

 • 9052 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2018 году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ в начале третьего квартала этого года, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Об этом на пресс-брифинге относительно решений правления НБУ по монетарной политике - апрель 2018 сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН.

"В 2018 году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это позволит увеличить международные резервы до 21,6 млрд долларов на конец текущего года", - отметил Сологуб.

При этом, по его словам, в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы несколько сократятся.

Он также добавил, что отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами, в частности отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ, сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах. Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важна неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ.

Как сообщал УНН, во Всемирном банке отметили важность реализации программы с МВФ.

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