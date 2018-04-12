НБУ розраховує на 2 млрд доларів від МВФ у ІІІ кварталі цього року

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У 2018 році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд доларів від МВФ на початку ІІІ кварталу цього року, а також отримання урядом кредитів від ЄС та Світового банку. Про це на прес-брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики — квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.