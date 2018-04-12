НБУ розраховує на 2 млрд доларів від МВФ у ІІІ кварталі цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У 2018 році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд доларів від МВФ на початку ІІІ кварталу цього року, а також отримання урядом кредитів від ЄС та Світового банку. Про це на прес-брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики — квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.
"У 2018 році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд доларів від МВФ, а також отримання урядом кредитів від ЄС та Світового банку. Це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 21,6 млрд доларів на кінець поточного року", - зауважив Сологуб.
При цьому, за його словами, у 2019 та 2020 роках через пікові виплати за зовнішнім державним боргом платіжний баланс буде зведено з дефіцитом, і міжнародні резерви дещо скоротяться.
Він також додав, що відтермінування необхідних кроків для відновлення співробітництва з офіційними кредиторами, зокрема відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ, звужує вікно можливостей у залученні необхідного фінансування для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Тому, на думку Національного банку, для збереження макрофінансової стабільності України критично важливим є невідкладна активізація зусиль для продовження співпраці з МВФ.
Як повідомляв УНН, у Світовому банку наголосили на важливості реалізації програми з МВФ.