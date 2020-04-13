НБУ против идеи эмиссии гривны для покрытия дефицита бюджета: не хочет выпускать "джина"

"О роли НБУ - он обеспечивает финансовую ценовую стабильность и помогает экономическому росту. Например, если мы говорим о стимулировании экономики, то мы уже снизили нашу процентную ставку в ответ на снижение инфляции и если условия позволят, будем делать это и дальше. Какие условия? Очень важно сохранить финансовую стабильность в стране, потому что страна имела уже в прошлом достаточно негативные эпизоды - и в 90-х, и в 2008 и 2014 годах, когда безудержное финансирование дефицита государственного бюджета монетарными средствами, то есть эмиссией, приводило ко всем этим неурядицам. Не хотелось бы снова выпускать из бутылки этого джина инфляции и девальвации, когда девальвирует гривна, когда растет инфляция, увеличиваются расходы бюджета, затем снова финансируют дефицит монетарными средствами. Это путь в никуда", - сказал Сологуб.

По его словам, в увеличении бюджетного дефицита с 2% в прошлом году до 8% в этом году НБУ не видит "ничего плохого с макроэкономической точки зрения".

"В этом контексте очень важный вопрос - как будет финансироваться этот дефицит, какие именно средства будут использоваться. И здесь в Украине достаточно положительная часть - то, что мы имеем доступ к иностранному финансированию, мы находимся уже на финальном этапе переговоров с МВФ, другими донорами. Это обеспечит приток валюты в Украину, который будет использоваться с одной стороны для финансирования дефицита бюджета, с другой он пополнит резервы Национаального банка", - сказал замглавы НБУ.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.