НБУ проти ідеї емісії гривни для покриття дефіциту бюджету: не хоче випускати “джина”

“Щодо ролі НБУ — він забезпечує фінансову цінову стабільність і допомагає економічному зростанню. Наприклад, якщо ми говоримо про стимулювання економіки, то ми вже знизили нашу відсоткову ставку у відповідь на зниження інфляції і якщо умови дозволять, будемо робити це і далі. Які умови? Дуже важливо зберегти фінансову стабільність в країні, тому що країна мала вже в минулому достатньо негативні епізоди — і в 90-х, і в 2008 та 2014 роках, коли нестримне фінансування дефіциту державного бюджету монетарними засобами, тобто емісією, призводило до всіх цих негараздів. Не хотілось би знову випускати з бутилки цього джина інфляції та девальвації, коли девальвує гривня, коли зростає інфляція, збільшуються витрати бюджету, потім знову фінансують дефіцит монетарними засобами тощо. Це шлях в нікуди”, — сказав Сологуб.

З його слів, у збільшенні бюджетного дефіциту з 2% минулого року до 8% цього року НБУ не бачить “нічого поганого з макроекономічної точки зору”.

“У цьому контексті дуже важливе питання — як саме буде фінансуватись цей дефіцит, які саме кошти будуть використовуватись. І тут в Україні є достатньо позитивна частина — те, що ми маємо доступ до іноземного фінансування, ми знаходимось вже на фінальному етапі переговорів з МВФ, іншими донорами. Це забезпечить притік валюти в Україну, який буде використовуватись з одного боку для фінансування дефіциту бюджету, з іншого він поповнить резерви Націонаального банку”, — сказав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 3279-д про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, який був доопрацьований бюджетним комітетом у зв’язку з епідемією COVID-19.