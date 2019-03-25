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НБУ прогнозирует замедление экономического роста в 2019 году

Киев • УНН

 • 6026 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует замедление экономического роста в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

НБУ прогнозирует замедление экономического роста в 2019 году

Так, в 2019 году, согласно прогнозу Национального банка, экономический рост в Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%.

Основными сдерживающими факторами, по прогнозам НБУ, будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 п.п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

Отмечается, что экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности.

Напомним, НБУ обнародовал график выплат по внешнему долгу.

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