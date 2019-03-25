НБУ прогнозує сповільнення економічного зростання у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національний банк України прогнозує сповільнення економічного зростання у 2019 році. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає УНН.
Так, у 2019 році, згідно з прогнозом Національного банку, економічне зростання в Україні триватиме, однак тимчасово уповільниться до 2,5%.
Основними стримуючими чинниками, за прогнозами НБУ, будуть жорстка монетарна політика, яка необхідна для повернення інфляції до середньострокової цілі 5% +/- 1 п.п., та стримана фіскальна політика, зумовлена значними виплатами за зовнішнім боргом.
Зазначається, що економічне зростання знову прискориться у 2020-2021 роках у результаті поступового пом’якшення монетарної політики і пожвавлення інвестиційної активності на тлі зменшення політичної невизначеності.
Нагадаємо, НБУ оприлюднив графік виплат за зовнішнім боргом.