НБУ оприлюднив графік виплат за зовнішнім боргом

Загальна сума виплат уряду, НБУ, банків та підприємств передбачена на 2019 рік становить 15,655 млрд доларів, з яких 1,945 млрд дол. – виплати на користь МВФ.

На перший квартал поточного року запланована сума виплат становить 5,609 млрд дол. У другому кварталі, згідно з графіком, України повинна виплатити 3,608 млрд дол., у третьому - 3,919 млрд дол., у четвертому - 2,519 млрд дол.



Основна сума боргу становить 11,951 млрд дол., а 3,703 млрд дол. – виплати за відсотками.



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Також зазначається, що уряд України має погасити 5,017 млрд дол. боргів. Також 843 млн дол. за боргами має виплатити центральний банк.



Нагадаємо, у лютому 2019 року платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1 285,4 млн дол. Також за зобов’язаннями перед МВФ було сплачено 447,6 млн дол.

Додамо, що валовий зовнішній борг на кінець 2018 року становив 114,707 млрд доларів.