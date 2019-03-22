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НБУ оприлюднив графік виплат за зовнішнім боргом

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 січня 2019 року. Згідно з графіком виплат найбільша сума погашення боргу припадає на перший квартал 2019 року, повідомляє УНН.

НБУ оприлюднив графік виплат за зовнішнім боргом

Загальна сума виплат уряду, НБУ, банків та підприємств передбачена на 2019 рік становить 15,655 млрд доларів, з яких 1,945 млрд дол. – виплати на користь МВФ.

На перший квартал поточного року запланована сума виплат становить 5,609 млрд дол. У другому кварталі, згідно з графіком, України повинна виплатити 3,608 млрд дол., у третьому - 3,919 млрд дол., у четвертому - 2,519 млрд дол.

Основна сума боргу становить 11,951 млрд дол., а 3,703 млрд дол. – виплати за відсотками.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ не планує вводити в обіг монети в 5 і 10 гривень цієї весни

Також зазначається, що уряд України має погасити 5,017 млрд дол. боргів. Також 843 млн дол. за боргами має виплатити центральний банк.

Нагадаємо, у лютому 2019 року платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1 285,4 млн дол. Також за зобов’язаннями перед МВФ було сплачено 447,6 млн дол.
Додамо, що валовий зовнішній борг на кінець 2018 року становив 114,707 млрд доларів.

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