НБУ оприлюднив графік виплат за зовнішнім боргом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 січня 2019 року. Згідно з графіком виплат найбільша сума погашення боргу припадає на перший квартал 2019 року, повідомляє УНН.
Загальна сума виплат уряду, НБУ, банків та підприємств передбачена на 2019 рік становить 15,655 млрд доларів, з яких 1,945 млрд дол. – виплати на користь МВФ.
На перший квартал поточного року запланована сума виплат становить 5,609 млрд дол. У другому кварталі, згідно з графіком, України повинна виплатити 3,608 млрд дол., у третьому - 3,919 млрд дол., у четвертому - 2,519 млрд дол.
Основна сума боргу становить 11,951 млрд дол., а 3,703 млрд дол. – виплати за відсотками.
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Також зазначається, що уряд України має погасити 5,017 млрд дол. боргів. Також 843 млн дол. за боргами має виплатити центральний банк.
Нагадаємо, у лютому 2019 року платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1 285,4 млн дол. Також за зобов’язаннями перед МВФ було сплачено 447,6 млн дол.
Додамо, що валовий зовнішній борг на кінець 2018 року становив 114,707 млрд доларів.