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НБУ обнародовал график выплат по внешнему долгу

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2019 года. Согласно графику выплат наибольшая сумма погашения долга приходится на первый квартал 2019 года, сообщает УНН.

НБУ обнародовал график выплат по внешнему долгу

Общая сумма выплат правительства, НБУ, банков и предприятий предусмотрена на 2019 составляет 15,655 млрд долларов, из которых 19,45 млрд долл. - выплаты в пользу МВФ.

На первый квартал текущего года запланирована сумма выплат составляет 5,609 млрд долл. Во втором квартале, согласно графику, Украина должна выплатить 3,608 млрд долл., В третьем - 3,919 млрд долл., в четвертом - 2,519 млрд долл.

Основная сумма долга составляет 11,951 млрд долл., а 3,703 млрд долл. - выплаты по процентам.

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Также отмечается, что правительство Украины погасить 5,017 млрд долл. долгов. Также 843 млн долл. по долгам должна выплатить центральный банк.

Напомним, в феврале 2019 года платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1 285 400 000 долл. Также по обязательствам перед МВФ было уплачено 447 600 000 долл.
Добавим, что валовой внешний долг на конец 2018 составил 114 707 000 000 долларов.

Украинские Национальные Новости

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