НБУ обнародовал график выплат по внешнему долгу

Общая сумма выплат правительства, НБУ, банков и предприятий предусмотрена на 2019 составляет 15,655 млрд долларов, из которых 19,45 млрд долл. - выплаты в пользу МВФ.

На первый квартал текущего года запланирована сумма выплат составляет 5,609 млрд долл. Во втором квартале, согласно графику, Украина должна выплатить 3,608 млрд долл., В третьем - 3,919 млрд долл., в четвертом - 2,519 млрд долл.



Основная сумма долга составляет 11,951 млрд долл., а 3,703 млрд долл. - выплаты по процентам.



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Также отмечается, что правительство Украины погасить 5,017 млрд долл. долгов. Также 843 млн долл. по долгам должна выплатить центральный банк.



Напомним, в феврале 2019 года платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1 285 400 000 долл. Также по обязательствам перед МВФ было уплачено 447 600 000 долл.

Добавим, что валовой внешний долг на конец 2018 составил 114 707 000 000 долларов.