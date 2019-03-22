НБУ оприлюднив суму виплат за зовнішнім боргом у 2019 році

Національний банк оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті станом на 1 січня 2019 року. Загальна сума виплат уряду, НБУ, банків та підприємств передбачена на 2019 рік становить 15,655 млрд доларів, з яких 1,945 млрд дол. – виплати на користь МВФ.

Основна сума боргу становить 11,951 млрд дол., а 3,703 млрд дол. – виплати за відсотками.



Також зазначається, що уряд України має погасити 5,017 млрд дол. боргів. Також 843 млн дол. за боргами має виплатити центральний банк.



Додамо, що валовий зовнішній борг на кінець 2018 року становив 114,707 млрд доларів.



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Нагадаємо, у лютому 2019 року платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 1 285,4 млн дол. Також за зобов’язаннями перед МВФ було сплачено 447,6 млн дол.



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