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НБУ обнародовал сумму выплат по внешнему долгу в 2019 году

Киев • УНН

 • 11665 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Общая сумма выплат по внешнему долгу составляет 15,655 млрд долларов. Такую информацию обнародовал Национальный банк Украины, передает УНН.

НБУ обнародовал сумму выплат по внешнему долгу в 2019 году

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2019 года. Общая сумма выплат правительства, НБУ, банков и предприятий предусмотреная на 2019 год составляет 15,655 млрд долларов, из которых 1,945 млрд долл. - выплаты в пользу МВФ.

Основная сумма долга составляет 11,951 млрд долл., А 3,703 млрд долл. - выплаты по процентам.

Также отмечается, что правительство Украины должно погасить 5,017 млрд долл. долгов. Также 843 млн долл. по долгам должна выплатить центральный банк.

Добавим, что валовой внешний долг на конец 2018 составил 114,707 млрд долларов.

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Напомним, в феврале 2019 платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1 285 400 000 долл. Также по обязательствам перед МВФ было уплачено 447 600 000 долл.

Как сообщал УНН, в Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики .

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