НБУ: прогноз інфляції цього року у 6,3% зберігається, але є ризики

КИЇВ. 14 березня. УНН. Прогноз щодо зниження інфляції до 6,3% у 2019 році залишається, однак, зберігаються і ризики, зокрема, можуть вплинути на її рівень заплановані підвищення соціальних виплат і монетизація субсидій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.