НБУ: прогноз інфляції цього року у 6,3% зберігається, але є ризики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прогноз щодо зниження інфляції до 6,3% у 2019 році залишається, однак, зберігаються і ризики, зокрема, можуть вплинути на її рівень заплановані підвищення соціальних виплат і монетизація субсидій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
"Згідно із січневим прогнозом, інфляція знизиться до 6,3% у 2019 року і повернеться до цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. на початку наступного року. Цей прогноз є актуальним навіть з урахуванням появи нової інформації з часу попереднього засідання правління з монетарної політики", - зазначили у НБУ.
З одного боку, вказали у регуляторі, "на найближчі місяці заплановані підвищення соціальних виплат і монетизація субсидій для оплати житлово-комунальних послуг". "Хоча ефекти цих окремих факторів є незначними, сукупно їх вплив може бути відчутним, якщо відіб’ється на інфляційних очікуваннях в умовах посилення невизначеності в рік подвійних виборів", - зауважили у Нацбанку.
"З іншого боку, суттєвіше зміцнення обмінного курсу гривні, ніж закладено в поточний прогноз, навпаки сприяє уповільненню інфляції", - додали у НБУ.
"Разом з тим ризики для зниження інфляції, про які Національний банк зазначав у січневому макроекономічному прогнозі, також зберігаються", - підсумували у регуляторі.
Нагадаємо, НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18% річних.