НБУ прогноз инфляции в этом году в 6,3% сохраняется, но есть риски

"Согласно январскому прогнозу, инфляция снизится до 6,3% в 2019 году года и вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в начале следующего года. Этот прогноз актуален даже с учетом появления новой информации со времени предыдущего заседания правления по монетарной политике", - отметили в НБУ.

С одной стороны, указали в регуляторе, "на ближайшие месяцы запланированы повышения социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг". "Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", - отметили в Нацбанке.

"С другой стороны, более существенное укрепление обменного курса гривны, чем заложено в текущий прогноз, наоборот способствует замедлению инфляции", - добавили в НБУ.

"Вместе с тем риски для снижения инфляции, которые Национальный банк отмечал в январском макроэкономическом прогнозе, также сохраняются", - подытожили в регуляторе.

Напомним, НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых.