НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18% річних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.
"Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку на рівні 18,0% річних. Жорсткі монетарні умови залишаються важливою передумовою для подальшого поступового сповільнення інфляції до цілі 5% у 2020 році", - повідомили у НБУ.
Як зазначили у Нацбанку, у перші місяці 2019 року інфляція продовжувала уповільнюватися, фактично дотримуючись траєкторії, яку регулятор прогнозував у січні. На кінець лютого вона знизилася до 8,8%, базова інфляція – до 7,8% у річному вимірі. "Це свідчить, що фундаментальний інфляційний тиск, як і очікувалося, послаблюється", - вказали у НБУ.
Уповільненню інфляції, як зазначили у регуляторі, сприяла жорстка монетарна політика. "Зокрема, вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні. У свою чергу, зміцнення курсу позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою", - зауважили у Нацбанку.
Крім того, як повідомляється, послідовність монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції, разом із ситуацією на валютному ринку сприяли поступовому покращенню інфляційних очікувань.
"Це призводить до підвищення процентних ставок у реальному вимірі і відповідно забезпечує жорсткі монетарні умови, необхідні для зниження інфляції", - заявили у НБУ.
Як зазначається, залишаючи облікову ставку без змін, правління Національного банку бачить можливості для її зниження в подальшому.