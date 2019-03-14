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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Киев • УНН

 • 12091 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18,0% годовых. Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до цели 5% в 2020 году", - сообщили в НБУ.

Как отметили в Нацбанке, в первые месяцы 2019 года инфляция продолжала замедляться, фактически следуя траектории, которую регулятор прогнозировал в январе. К концу февраля она снизилась до 8,8%, базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении. "Это свидетельствует, что фундаментальное инфляционное давление, как и ожидалось, ослабляется", - указали в НБУ.

Замедлению инфляции, как отметили в регуляторе, способствовала жесткая монетарная политика. "В частности, она стала одной из причин укрепления курса гривны. В свою очередь, укрепление курса сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, как сообщается, последовательность монетарной политики, направленной на снижение инфляции, вместе с ситуацией на валютном рынке способствовали постепенному улучшению инфляционных ожиданий.

"Это приводит к повышению процентных ставок в реальном выражении и соответственно обеспечивает жесткие монетарные условия, необходимые для снижения инфляции", - заявили в НБУ.

Как отмечается, оставляя учетную ставку без изменений, правление Национального банка видит возможности для ее снижения в дальнейшем.

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