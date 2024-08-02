Национальный Банк прогнозирует постепенное повышение акцизов и тарифов на услуги ЖКХ, вероятно, это произойдет в 2025 году. Об этом УНН стало известно из инфляционного отчета Нацбанка.

Прогноз базируется на предположении, что тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение останутся неизменными в течение 2024 года. Однако сложная ситуация в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, приведет к постепенному повышению тарифов в последующие годы.

Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням. Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции - отмечает регулятор.

Нацбанк отмечает, что существенное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе создаст дополнительное инфляционное давление и потребует значительного увеличения субсидий для населения.

В то же время, длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет повышать риски нестабильности на энергорынке, снижать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Напомним

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что они пока не рассматривают поднятие тарифа на электроэнергию до 7 грн, хотя стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе.