НБУ продал на аукционе 9 золотых памятных монет за 1,4 млн грн

"Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Во время аукциона предоставлено заявки на покупку 9 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", - говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила 1,4 млн грн.

Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 166 779 грн, минимальная - 146 779 грн.

Напомним, в 2018 году количество реализованных Национальным банком Украины памятных монет выросла почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция НБУ пользовалась большим спросом и за рубежом.



