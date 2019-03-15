НБУ продал на аукционе 9 золотых памятных монет за 1,4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 14 марта 2019 года состоялся аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", на котором Национальный банк продал 9 золотых памятных монет на сумму 1,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Во время аукциона предоставлено заявки на покупку 9 штук выставленных на аукцион золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", - говорится в сообщении.
В Нацбанке добавили, общая стоимость приобретенных золотых памятных монет составила 1,4 млн грн.
Максимальная цена приобретения монеты в ходе аукциона составила 166 779 грн, минимальная - 146 779 грн.
Напомним, в 2018 году количество реализованных Национальным банком Украины памятных монет выросла почти в три раза по сравнению с 2017 годом. Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция НБУ пользовалась большим спросом и за рубежом.