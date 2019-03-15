НБУ продав на аукціоні 9 золотих пам’ятних монет за 1,4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. 14 березня 2019 року відбувся аукціон з продажу золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України”, на якому Національний банк продав 9 золотих пам’ятних монет на суму 1,4 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Аукціон відбувся в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Під час аукціону надано заявки на купівлю 9 штук виставлених на аукціон золотих пам’ятних монет “25 років незалежності України”, — йдеться у повідомленні.
У Нацбанку додали, загальна вартість придбаних золотих пам’ятних монет склала 1,4 млн грн.
Максимальна ціна придбання монети у ході аукціону становила 166 779 грн, мінімальна — 146 779 грн.
Нагадаємо, у 2018 році кількість реалізованих Національним банком України пам’ятних монет зросла майже утричі у порівнянні з 2017 роком. Крім внутрішнього ринку, нумізматична продукція НБУ користувалася значним попитом і за кордоном.