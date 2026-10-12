НБУ повысил официальные курсы доллара и евро на 12 октября

По состоянию на понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,89 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,85 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,31. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8894 грн (+4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,3138 грн (+17 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4813 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,66–45,17 грн, евро — по 50,11–50,79 грн, злотый — по 11,23–11,67 грн;

на межбанке курсы составляют 44,89–44,92 грн/долл. и 50,25–50,27 грн/евро.

Напомним

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1%. Больше всего подорожали яйца — на 43,6%, а сахар — на 8,3%.

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