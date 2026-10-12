НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 12 жовтня
Київ • УНН
Долар подорожчав до 44,8894 грн, євро - до 50,3138 грн. Курс злотого становить 11,4813 грн.
Станом на понеділок, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,89 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 44,85 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,31. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,8894 грн (+4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,3138 грн (+17 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4813 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 44,66-45,17 грн, євро за 50,11-50,79 грн, злотий за 11,23-11,67 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,89-44,92 грн/дол. та 50,25-50,27 грн/євро.
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