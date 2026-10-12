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НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 12 жовтня

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

Долар подорожчав до 44,8894 грн, євро - до 50,3138 грн. Курс злотого становить 11,4813 грн.

НБУ підвищив офіційні курси долара та євро на 12 жовтня

Станом на понеділок, 12 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,89 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 44,85 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,31. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,8894 грн (+4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,3138 грн (+17 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4813 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 44,66-45,17 грн, євро за 50,11-50,79 грн, злотий за 11,23-11,67 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,89-44,92 грн/дол. та 50,25-50,27 грн/євро.

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