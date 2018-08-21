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НБУ усилил защиту банковских помещений Украины

Киев • УНН

 • 13721 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальный банк Украины ужесточил требования к организации защиты помещений банков, в которых осуществляется работа с наличными и другими ценностями. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

НБУ усилил защиту банковских помещений Украины

Нормы по усилению требований к защите банковских помещений содержатся в постановлении правления НБУ от 14 августа 2018 года "Об утверждении изменений к Правилам организации защиты помещений банков в Украине".

"Цель принятия этого постановления - необходимость совершенствования требований по организации защиты помещений банков в Украине и уточнения норм по предоставлению банками в аренду индивидуальных сейфов", - сообщили в НБУ.

Предполагается, что выполнение постановления позволит усовершенствовать действующие требования к организации защиты банковских помещений, повысить уровень контроля за отдельными помещениями для уменьшения возможного негативного влияния человеческого фактора, повысить требования к защите работников банка, которые работают с наличными средствами.

Постановление вступает в силу с 22 августа 2018 года.

Напомним, в Киеве злоумышленник в маске Человека-паука грабил кредитные учреждения.

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