НБУ усилил защиту банковских помещений Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальный банк Украины ужесточил требования к организации защиты помещений банков, в которых осуществляется работа с наличными и другими ценностями. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Нормы по усилению требований к защите банковских помещений содержатся в постановлении правления НБУ от 14 августа 2018 года "Об утверждении изменений к Правилам организации защиты помещений банков в Украине".
"Цель принятия этого постановления - необходимость совершенствования требований по организации защиты помещений банков в Украине и уточнения норм по предоставлению банками в аренду индивидуальных сейфов", - сообщили в НБУ.
Предполагается, что выполнение постановления позволит усовершенствовать действующие требования к организации защиты банковских помещений, повысить уровень контроля за отдельными помещениями для уменьшения возможного негативного влияния человеческого фактора, повысить требования к защите работников банка, которые работают с наличными средствами.
Постановление вступает в силу с 22 августа 2018 года.
Напомним, в Киеве злоумышленник в маске Человека-паука грабил кредитные учреждения.