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НБУ посилив захист банківських приміщень України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Національний банк України посилив вимоги до організації захисту приміщень банків, в яких здійснюється робота з готівкою та іншими цінностями. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

НБУ посилив захист банківських приміщень України

Норми щодо посилення вимог до захисту банківських приміщень містяться в постанові правління НБУ від 14 серпня 2018 року “Про затвердження Змін до Правил організації захисту приміщень банків в Україні”.

“Метою прийняття цієї постанови є необхідність вдосконалення вимог щодо організації захисту приміщень банків в Україні та уточнення норм стосовно надання банками в оренду індивідуальних сейфів”, — повідомили в НБУ.

Передбачається, що виконання постанови дасть змогу вдосконалити чинні вимоги до організації захисту банківських приміщень, підвищити рівень контролю за окремими приміщеннями задля зменшення можливого негативного впливу людського фактору, підвищити вимоги до захисту працівників банку, які працюють з готівкою.

Постанова набирає чинності з 22 серпня 2018 року.

Нагадаємо, у Києві зловмисник в масці Людини-павука грабував кредитні установи.

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