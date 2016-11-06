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15 марта, 19:03 • 114723 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165154 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137112 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129644 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112475 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101303 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134636 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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НБУ: подорожала только платина

НБУ: подорожала только платина

Киев • УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 6 ноября. Подорожала только платина, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 33 292,5280 грн;

Серебро - 468,0440 грн;

Платина - 25 218,1240 грн;

Палладiй - 16 036,2720 грн.

Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 6 ноября составляет:

Золото - 1 070,3795 грн

Серебро - 15,0480 грн;

Платина - 810,7814грн;

Палладiй - 515,5781 грн.

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